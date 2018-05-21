Республика Молдова приняла к сведению желания Израиля о переносе посольства РМ из Тель-Авива в Иерусалим, но не приняла никакого решения.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел и евроинтеграции Валериу Русу заявил Deschide.MD.

Ранее израильские СМИ сообщили, что Кишинев якобы согласился перенести дипмиссии.

«В последнее время состоялись встречи с высокопоставленными чиновниками Израиля, на которых обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе о работе дипмиссий. Посольство Республики Молдова в Тель-Авиве работает в нормальном режиме и обеспечивает отношения двух государств на всех уровнях, в том числе оказывает консульскую помощь всем обратившимся. Это правда, что израильская дипломатия продвигает на всех уровнях вопрос о переносе аккредитованных посольств из Тель-Авива в Иерусалим. Молдавская сторона приняла к сведению это желание, но не приняла решения», — сказал Валериу Русу, отметив, что Молдова проявила полную открытость по вопросу о возможном открытии израильского посольства в Кишиневе.

Он добавил, что слухи о переносе посольства появились после встречи представителей РМ и Израиля, хотя на встрече этот вопрос не обсуждался.