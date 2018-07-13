Обе палаты Конгресса США согласовали проект закона об ограничительных мерах в отношении стран, закупающих российское вооружение.

Об этом сообщает американское издание The Daily Beast, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект подразумевает усиление давления на Турцию за готовящуюся сделку по покупке российских систем ПВО С-400, и в то же время делает исключение для трех стран - Индии, Индонезии и Вьетнама, которые смогут временно закупать у России оружие и оборонные технологии.

"Из заключительного варианта закона о введении возможных санкций (за покупку российского оружия - ИФ) будут исключены Индия, Индонезия и Вьетнам", - заявил сенатор-республиканец Джим Инхоф, который участвовал в составлении законопроекта о военном бюджете США на 2019 год в рамках Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

"Они сейчас покупают российские вооружения и смогут это делать до окончания переходного периода, все три страны подпадают под эту категорию", - добавил он, уточнив, что именно Конгресс, а не администрация президента США Дональда Трампа, определил страны, в отношении которых сделаны исключения.

Между тем, ранее глава Пентагона Джим Мэттис заявлял, что администрация США считает контрпродуктивными ограничительные меры против ряда стран в связи с закупками российского оружия. В том числе среди таких стран Дж.Мэттис упоминал Индию, Вьетнам и Индонезию.

Законопроект также предполагает усиление давления на Анкару за готовящуюся сделку по приобретению российских ЗРС С-400. Так, Вашингтон намерен исключить Турцию из программы поставок истребителей F-35.

"Сенат считает, что если Турецкая Республика закупит у Российской Федерации системы противовоздушной обороны С-400, такая сделка будет значительным нарушением закона о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 года и президент должен добросовестно исполнить этот закон путем введения санкций", - говорится в тексте законопроекта.

"Любые усилия Турецкой Республики по дальнейшему укреплению отношений с Россией снизят общий уровень безопасности НАТО, а также стран альянса и снизят его функциональную совместимость. Министр обороны должен предоставить в соответствующие комитеты Конгресса план по исключению правительства Турецкой Республики из программы F-35, включая промышленные и военные аспекты данной программы", - отмечается в документе.