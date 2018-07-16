Блокируя Азовское море, Россия подводит свои черноморские порты под санкции
|13:03 25.07.2018
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|Крым
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что Украина выступает за введение санкций против черноморских портов России из-за блокады украинских портов в Азовском море.
Об этом сообщает канал «112 Украина», передает Флот - 2017.
По словам министра инфраструктуры, по поводу введения санкций в отношении российских черноморских портов ведутся переговоры с европейскими и американскими партнерами.
«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», - заявил Омелян.
По мнению Владимира Омеляна россияне жестоко поплатятся за строительство Керченского моста.
«Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот увеличивается. Последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможности признания России как страны, которая спонсирует терроризм - больше, чем адекватный ответ на все бесчинства РФ. Мы видим, что уже 6 человек с ЕС, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями», - добавил Омелян.
Напомним, на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста.
Ранее, 18 июня Европейский Союз продлил до 2019 года действие антироссийских санкций относительно захваченного Крыма, введённых в 2014 году.
Справка
Количество портов в Черноморском бассейне РФ - 7: Анапа, Геленджик, Кавказ, Новороссийск, Сочи, Тамань, Туапсе. После аннексии крымского полуострова в 2014 году в состав «своих» портов Россия включила 4 крымских порта – Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта, Евпатория
В структуре экспорта портов Черноморского бассейна преобладают нефть и нефтепродукты, уголь, металлы, лес, строительные материалы, а в структуре импорта — зерно, сахар, машины и оборудования, трубы для трубопроводов, продукты питания.
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