Раскрыт комплекс мер по выводу En+ Олега Дерипаски из-под санкций

12:39 25.07.2018 0 комментариев Россия

Американская лоббистская компания Mercury раскрыла комплекс мер по выводу En+ Олега Дерипаски из-под санкций (так называемый «план Баркера», по фамилии главы совета директоров холдинга).

Детали предложений, с которыми компания обратилась в управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, публикуют «Открытые медиа», сообщает Коммерсантъ.

En+ планирует договориться с ВТБ, который находится под секторальными санкциями США, о списании кредитов. Об условиях этого списания и размере кредитов не сообщается.

Кроме того, En+ намерен добиваться, чтобы принадлежащими ВТБ акциями компании (9,6%) голосовал независимый человек. Его кандидатуру En+ 5 июля представила на утверждение OFAC вместе со списком кандидатов в совет директоров En+.

Также En+ Олег Дерипаска и его семья передадут их активы одобренной OFAC организации или трасту. Не уточняется, о каких членах семьи идет речь. Известно, что жена господина Дерипаски Полина контролирует 5,8% En+.

Компания рассчитывает открыть счет эскроу (спецсчет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств) или замороженный счет, на который будет поступать доход от акций Олега Дерипаски. Это гарантирует, что господин Дерипаска не получит никакой финансовой выгоды от участия в компании, пока остается под санкциями.

En+ намерена с одобрения OFAC закрыть сделку с Glencore, которая была заморожена из-за введения санкций против Олега Дерипаски и его компаний. Glencore планировал конвертировать свои 8,75% акций Rusal в акции En+.

Напомним, в конце апреля En+ сообщала, что Олег Дерипаска, попавший 6 апреля вместе со своими ключевыми активами в санкционный список, согласился снизить свою долю в группе ниже 50% и выйти из совета директоров.

В мае Минфин США снова продлил срок, до истечения которого резидентам США предписывается выйти из долговых инструментов и акций санкционных компаний Олега Дерипаски, включая En+ Group и «Русал».



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