Бензин в оккупированном Крыму значительно дороже, чем в Москве. В ФАС РФ усмотрели сговор нефтетрейдеров
|12:12 25.07.2018
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|Крым
Цены на бензин в оккупированном Крыму должны быть ниже, чем в Москве.
Об этом заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.
Вопрос обсуждался на совещании по вопросам реализации национального плана развития конкуренции.
Как уже сообщал Новый День, цены на бензин и дизельное топливо весной текущего года выросли на полуострове гораздо больше, чем в других регионах России: с 1 марта по 8 июня бензин марки АИ-92 в рознице подорожал на 5,5 руб за литр, АИ-95 – на 5,17 руб за литр, дизель – на 5,08 руб за литр.
В ФАС России усмотрели сговор нефтетрейдеров и наложили штраф в размере 129 миллионов рублей.
Однако рост цен на топливо в оккупированном Крыму после этого не остановился.
Отметим, 24 июля средняя цена бензина марки Аи-92 в Москве составляла 41 рубль 86 копеек за литр, в Крыму – 46 рублей 29 копеек;
Аи-95 в Москве – 45 рублей 05 копеек, в Крыму – 47 рублей 99 копеек,
дизельного топлива в Москве – 43 рубля 64 копейки, в Крыму – 47 рублей 99 копеек.
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