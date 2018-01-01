Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза
|11:48 25.07.2018
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|Баку
В Баку состоялась встреча между делегациями Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Генерального директората гражданской авиации Турецкой Республики.
Как сообщили АРА - Экономикс в министерстве, во встрече также приняли участие представители авиакомпаний обеих стран.
Стороны обсудили вопрос либерализации воздушного сообщения между двумя братскими странами.
В результате проведенных переговоров было принято решение об увеличении количества пассажирских рейсов между городами на территории сторон почти в 3 раза (с 45 до 127 рейсов в неделю).
Право полетов будет распространяться на все авиакомпании Азербайджана и Турции.
Кроме того, стороны договорились начать обсуждения нового проекта Соглашения о воздушном сообщении.
После подписания этот документ должен заменить действующее Межправительственное соглашение о воздушном транспорте, подписанное 2 мая 1992 года.
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