Число пассажирских авиарейсов между городами Азербайджана и Турции увеличено в 3 раза

11:48 25.07.2018 0 комментариев Баку

В Баку состоялась встреча между делегациями Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики и Генерального директората гражданской авиации Турецкой Республики.

Как сообщили АРА - Экономикс в министерстве, во встрече также приняли участие представители авиакомпаний обеих стран. 

Стороны обсудили вопрос либерализации воздушного сообщения между двумя братскими странами.

В результате проведенных переговоров было принято решение об увеличении количества пассажирских рейсов между городами на территории сторон почти в 3 раза (с 45 до 127 рейсов в неделю).

Право полетов будет распространяться на все авиакомпании Азербайджана и Турции.

Кроме того, стороны договорились начать обсуждения нового проекта Соглашения о воздушном сообщении.

После подписания этот документ должен заменить действующее Межправительственное соглашение о воздушном транспорте, подписанное 2 мая 1992 года.  



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