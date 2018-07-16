Верховный суд аннексированного Россией Крыма оставил в силе приговор украинцу Геннадию Лимешко, арестованному летом 2017 года.

Из видеозаписи задержания, которое распространила пресс-служба ФСБ, следует, что Лимешко якобы собирался пилить ручной пилой столбы линии электропередач вдоль Судакской трассы, сообщает Эхо Кавказа.

При этом в обвинение вошли лишь эпизоды с приобретением, перевозкой и хранением взрывчатых веществ и боеприпасов. Обвинений в подготовке диверсий Лимешко так и не предъявили. Он признал вину, пошел на сделку со следствием, просил четыре года лишения свободы, но получил в два раза больше.

Первое официальное сообщение о задержании Геннадия Лимешко было опубликовано ФСБ 15 августа 2017 года. В них его называют агентом Службы безопасности Украины в Херсонской области, направленным в Крым для осуществления диверсионных актов.

По первоначальным данным российского ведомства, Лимешко из Харьковской области, проходил службу в ВСУ на востоке Украины в качестве старшего разведчика глубинной разведки. Утверждалось, что на полуостров он приехал, чтобы «привести в негодное состояние» линии электропередач вдоль трассы Судак-Новый Свет, вызвать обвал горных пород для перекрытия трассы, а также поджечь лес в районе Судак-Рыбачье-Алушта и свалку в поселке Рыбачье.​

ФСБ заявляла, что Лимешко был задержан 12 августа, ночью, когда пытался повредить ЛЭП.

По сообщению спикера погранслужбы Украины Олега Слободяна, Лимешко действительно проехал через административную границу 9 августа. «Но никаких запрещенных предметов у него при себе не было, тем более тротиловых шашек. Со стороны оккупантов его также без проблем пропустили на полуостров», - отметил Слободян.

В СБУ заявили, что задержание Лимешко - это провокация и никаким «агентом» он не является. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека направила своей российской коллеге письмо, в котором попросила сообщить об условиях и месте содержания Лимешко, а также проверить соблюдение его прав и возможное применение пыток.