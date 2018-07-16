Украинский омбудсмен Денисова развивает сотрудничество с европейскими коллегами ради освобождения узников Кремля
|10:56 25.07.2018
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|Крым
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова собирается наладить сотрудничество с европейской сетью омбудсменов для решения проблемы посещения украинских политзаключенных в России.
Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбук, Информационное Сопротивление
"Завтра (в среду, 25 июля - ред) я буду встречаться с омбудсменом Литовской Республики. Будем решать вопросы сотрудничества с европейской сетью омбудсменов касательно посещения украинских политзаключенных", - пишет она.
По словам Денисовой, также в ближайшее время Украина организует встречу представителей Международного комитета "Красного креста" с семьями политзаключенных, чтобы найти способ посетить украинцев, удерживаемых в РФ и оккупированном Крыму.
Также Денисова отметила, что сегодня вместе с первым вице-спикером Верховной Рады Ириной Геращенко и представителями правительства встретились с семьями украинских политзаключенных - родителями Павла Гриба и Валентина Выговского, братом Евгения Панова, женой военного, заложника ОРДЛО Богдана Пантюшенко и представителем по делам Дмитрия Штыбликова, Владимира Дудки и Алексея Бессарабова.
"Рассказала о моей поездке в РФ, обменялись актуальной на данный момент информацией о состоянии здоровья Олега Сенцова, Владимира Балуха, Станислава Клиха, Павла Гриба и других. По многим информация тревожная… Российская сторона предоставила нам список на посещение 51 человека. Но только 13 человек из этого списка имеют гражданство РФ. Более того, некоторые из них отказались от встречи с Омбудсменом РФ Татьяной Москалькова", - отметила Денисова.
Денисова подчеркнула, что Киев требует, чтобы Россия откорректировала свой список. Со своей стороны, Татьяна Москалькова уже посетила 7 моряков из своего списка. "Теперь, согласно договоренностям, мы хотим зеркально посетить наших граждан. Мы снова предлагаем им «дорожную карту визитов». Я уже публично обращалась с требованием разрешить посещение украинских политзаключенных в ФСБ, ФСИН, Администрации президента России. Но они не отвечают на какие наши запросы. Ранее они предлагали начать зеркальные визиты в августе-сентябре. Так пусть хоть сейчас начнутся визиты!", - акцентировала Денисова.
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