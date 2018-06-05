Президент Франции и глава МИД РФ обсудили Сирию и Украину
|10:30 25.07.2018
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|Россия
Встреча в Елисейском дворце состоялась после переговоров Сергея Лаврова с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Инициатором переговоров с Эмманюэлем Макроном был президент России Путин.
После неожиданной встречи в Берлине между канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и главой МИД Германии Хайко Масом (Heiko Maas) с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником генштаба российской армии Валерием Герасимовым, Лаврова и Герасимова во вторник, 24 июля, принял и президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Deutsche Welle.
Как сообщила канцелярия Макрона, о переговорах попросил президент РФ Владимир Путин.
В незапланированной встрече в Елисейском дворце участвовал также министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
В сообщении канцелярии также говорится, что в Париже, как и ранее в Берлине, участники обсудили возвращение беженцев в Сирию и конфликт на востоке Украины.
Франция и ФРГ наряду с Россией и Украиной являются участницами нормандского формата переговоров по мирному урегулированию в Донбассе.
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