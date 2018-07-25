Во время оккупации Россией Крыма 2014 года несколько украинских предприятий, в том числе государственные, помогли захватить корабли и подводные лодки.

Это были учреждения, которые работали с оборонными заказами в Севастополе.

Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Украины, который исполнял обязанности заместителя главы Администрации президента Украины с марта по август 2014 года Андрей Сенченко, передает Крым.Реалии, сообщает ZIK.

Чиновник отметил, что весной 2014 года украинская сторона вела с оккупационными властями Крыма переговоры о выводе украинских военных кораблей с полуострова. Это вывод техники затормозила информация о том, что у флота «есть долги перед севастопольскими предприятиями».

«Позже руководители Черноморского флота России в Севастополе получили письма от нескольких украинских предприятий, которые утверждали, что Минобороны Украины задолжало им за судоремонт, российских военных просили «помешать выведению украинских кораблей из Крыма, пока Минобороны Украины не погасит долг», – говорится в сообщении.

Отмечается, что авторами обращений выступили частные и государственные украинские предприятия.

«Какие это компании? Это государственные предприятия – Севастопольский проектный научно-исследовательский институт кораблестроения, это Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, ЦКБ «Черноморец», ООО «Севморзавод», ООО «Остов».

Дикий случай, когда четыре украинских компании письменно обратились к оккупационной администрации Севастополя с требованием не выпускать украинские корабли до тех пор, пока не рассчитаются за ранее выполненные ремонты», – рассказал он.

Кроме того, одно из предприятий, которое обратилось с просьбой не выпускать корабли из Севастополя, ООО «ТОС», после 2014 года переехало на материковую часть Украины.

Директор предприятия Александр Фалко утверждает, что эти письма были инициативой России.

«Было со стороны Российской Федерации... Я уже не помню, кто с той стороны был назначен. Он собирал всех нас и поднимал все эти сведения. То есть, кому заплатили, кому не заплатили. Это была инициатива Российской Федерации», – заявил Фалко.

Он добавил, что сейчас предприятие урегулировало финансовые вопросы с Минобороны Украины.

Оккупанты захватили: десантный корабль «Константин Ольшанский», субмарину «Запорожье», корветы «Тернополь», «Луцк» и «Приднепровье», противолодочный корабль «Хмельницкий».