За эскадрой НАТО в Черном море наблюдают средний разведывательный корабль "Экватор", авиация и средства радиотехнической разведки Черноморского флота России.

Наблюдение за кораблями НАТО ведется с использованием СРК "Экватор", разведывательной авиации и радиотехнических сил ЧФ, - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, передает rg.ru.

Напомним, эскадра Североатлантического альянса участвовала в международных военно-морских учениях Sea Breeze.

После их завершения в порт Одессы зашли с визитом голландский фрегат De Ruyter, фрегат Fatih и тральщик Аnamur ВМС Турции, немецкое вспомогательное судно Rhein и румынский тральщик Lupu Dinescu.

Согласно Конвенции Монтре, пребывание кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Разведывательный корабль "Экватор" внешне напоминает рыболовный сейнер.

Он построен в Гданьске и вошел в состав ВМФ в 1968 году. "Экватор" оснащен системами фиксации корабельных характеристик: частот работы радаров и другого электронного оборудования, теплового кильватерного следа, - гидроакустической станцией.

Скорость корабля 17 узлов, он вооружен ПЗРК "Игла".