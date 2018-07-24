Черноморский флот РФ выслал корабль для наблюдения за эскадрой НАТО
|09:39 25.07.2018
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За эскадрой НАТО в Черном море наблюдают средний разведывательный корабль "Экватор", авиация и средства радиотехнической разведки Черноморского флота России.
Наблюдение за кораблями НАТО ведется с использованием СРК "Экватор", разведывательной авиации и радиотехнических сил ЧФ, - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, передает rg.ru.
Напомним, эскадра Североатлантического альянса участвовала в международных военно-морских учениях Sea Breeze.
После их завершения в порт Одессы зашли с визитом голландский фрегат De Ruyter, фрегат Fatih и тральщик Аnamur ВМС Турции, немецкое вспомогательное судно Rhein и румынский тральщик Lupu Dinescu.
Согласно Конвенции Монтре, пребывание кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
Разведывательный корабль "Экватор" внешне напоминает рыболовный сейнер.
Он построен в Гданьске и вошел в состав ВМФ в 1968 году. "Экватор" оснащен системами фиксации корабельных характеристик: частот работы радаров и другого электронного оборудования, теплового кильватерного следа, - гидроакустической станцией.
Скорость корабля 17 узлов, он вооружен ПЗРК "Игла".
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