Министр обороны Украины Степан Полторак лишил офицерского звания и всех сопутствующих преференций начальника одесского 46-го Объединенного центра обеспечения ВСУ, с которого пропали более 200 тонн дизтоплива, Евгения Короля. Еще несколько офицеров получили отставку или понижения в звании.

Об этом Полторак сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Я расцениваю это как предательство армии и военнослужащих, - охарактеризовал министр обороны работу Короля.

Начальника отдела сохранения топлива горюче-смазочных материалов 46-го центра Александр Далио получил понижение в звании и будет переведен в другую часть, "на должность не связанную с материальными средствами".

Также понижение получил начальниц центра Управления обеспечения ГСМ тыла ВСУ полковник Руслан Кубаль.

Этот полковник по вертикали является высшим должностным лицом, отвечающим за состояние хранения, качество и своевременность обеспечения военных частей горюче-смазочными материалами, - сообщил глава оборонного ведомства.

Полторак уволил со службы старшего офицера отдела обеспечения ГСМ Центрального управления обеспечения тыла ВСУ подполковника Вадима Изварина "за служебное несоответствие".

Напомним, что во время ревизии в центре обеспечения обнаружилась недостача более 200 тонн дизтоплива.

Сразу после этого Король слег на больничный, а начальник топливного склада прапорщик Берлиненко исчез.