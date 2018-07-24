Командира одесской базы обеспечения ВСУ из-за краж топлива обвинили в предательстве и лишили звания
|09:12 25.07.2018
|0 комментариев
|Одесса
Министр обороны Украины Степан Полторак лишил офицерского звания и всех сопутствующих преференций начальника одесского 46-го Объединенного центра обеспечения ВСУ, с которого пропали более 200 тонн дизтоплива, Евгения Короля. Еще несколько офицеров получили отставку или понижения в звании.
Об этом Полторак сообщил на пресс-конференции, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
Я расцениваю это как предательство армии и военнослужащих, - охарактеризовал министр обороны работу Короля.
Начальника отдела сохранения топлива горюче-смазочных материалов 46-го центра Александр Далио получил понижение в звании и будет переведен в другую часть, "на должность не связанную с материальными средствами".
Также понижение получил начальниц центра Управления обеспечения ГСМ тыла ВСУ полковник Руслан Кубаль.
Этот полковник по вертикали является высшим должностным лицом, отвечающим за состояние хранения, качество и своевременность обеспечения военных частей горюче-смазочными материалами, - сообщил глава оборонного ведомства.
Полторак уволил со службы старшего офицера отдела обеспечения ГСМ Центрального управления обеспечения тыла ВСУ подполковника Вадима Изварина "за служебное несоответствие".
Напомним, что во время ревизии в центре обеспечения обнаружилась недостача более 200 тонн дизтоплива.
Сразу после этого Король слег на больничный, а начальник топливного склада прапорщик Берлиненко исчез.
Ещё на эту тему:
Минобороны подало в суд на подрядчика, который просрочил строительство казармы в Одессе
Как возле Крыма встречали украинских военных с Донбасса / Фото Видео
Министр обороны прибыл в Одесскую область: проверяет подразделения Воздушных сил и ВМС
Украинскую морскую пехоту возглавил десантник
Канада увеличила количество инструкторов для ВСУ
Во Львов прибыл состав с танками / Видео
ВСУ начинают готовить операторов американских Javelin, – СМИ
Военная академия Одессы представила новую методику подготовки курсантов по опыту АТО и НАТО
Под Николаевом строят новый военный городок по евростандартам / Фото