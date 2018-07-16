Авиация ООС готова дать адекватный ответ на угрозу с моря / Видео
|08:49 25.07.2018
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|Мариуполь
На Приморском направлении в районе Мариуполя проверяют боевую готовность авиации Объединенных сил.
Об этом говорится на странице операции Объединенных сил в Facebook, передает MRPL.CITY.
Во время очередных учений, которые прошли 21 июля, пилоты отработали скорость реагирования и точность стрельбы по морским целям.
«По приказу главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева 21 июля была осуществлена проверка дежурных авиационных сил на Приморском направлении. Целью мероприятий была проверка готовности действий в случае выявления угроз с моря. Авиация выполнила основные показатели и отработала по морским целям. По точности – на отлично», - рассказал руководитель полетов на полигоне Игорь Ботенко.
Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Россия может напасть на Мариуполь со стороны Азовского моря. Для защиты города глава государства приказал отправить дополнительные силы морской пехоты: три батальона и один дивизион.
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