Конгресс США заморозил поставки малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35 для Турции через закупок Анкарой российских зенитных ракетных комплексов C-400.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Times.

По данным издания, это решение было принято в обеих палатах конгресса США.

Как отмечается, соответствующие поправки были внесены в последний вариант оборонного бюджета США на 2019 год.

При этом окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США.

Напомним, палата представителей Конгресса США 25 мая приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год.

Он лишает министра обороны возможности принять поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, который касается покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Турция заявляла о намерении закупить более 100 истребителей F-35A. Предлагаемая американскими законодателями мера может серьезно помешать этим контрактам.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу и официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявили 25 мая, что страна может принять меры против США, если Вашингтон откажется поставить Анкаре F-35.