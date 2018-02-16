Окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США
|08:24 25.07.2018
|0 комментариев
|Анкара
Конгресс США заморозил поставки малозаметных истребителей-бомбардировщиков F-35 для Турции через закупок Анкарой российских зенитных ракетных комплексов C-400.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Times.
По данным издания, это решение было принято в обеих палатах конгресса США.
Как отмечается, соответствующие поправки были внесены в последний вариант оборонного бюджета США на 2019 год.
При этом окончательное решение, касательно отмены поставок Турции F-35, будет принято после отчета минобороны США.
Напомним, палата представителей Конгресса США 25 мая приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год.
Он лишает министра обороны возможности принять поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, который касается покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Турция заявляла о намерении закупить более 100 истребителей F-35A. Предлагаемая американскими законодателями мера может серьезно помешать этим контрактам.
В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу и официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявили 25 мая, что страна может принять меры против США, если Вашингтон откажется поставить Анкаре F-35.
Ещё на эту тему:
Турции передан первый самолет пятого поколения F-35 / Фото
Турция вводит пошлины на товары из США на сумму $1,8 млрд
Турция ответит на новые американские пошлины
В столице Турции временно закрыли посольство США
Анкара и Вашингтон выступают за целостность и единство Сирии
Пентагон призвал Турцию ограничиться в Сирии борьбой с ИГ
Президент Турции принял госсекретаря США
Турция может закрыть авиабазу США на своей территории
Тиллерсон и Макмастер посетят Турцию
Анкара отреагировала на "визовую" уступку США