В Москве не нашлось места для проведения митинга в поддержку Сенцова
|07:58 25.07.2018
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|Крым
Префектура Центрального административного округа Москвы не согласовала митинг в поддержку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом рассказала представитель мероприятия Алиса Ганиева, со ссылкой на ОВД-Инфо передает УНН.
Об отказе Ганиевой сообщили по телефону.
По словам чиновников, на всех предложенных организатором площадках - возле памятника Александру Пушкину, у памятника Булату Окуджаве на Арбате и возле памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади будут проходить другие мероприятия.
Власти предложили перенести митинг в гайд-парк в Сокольниках, но Ганиева отказалась.
"Наша задача - постоять с плакатами в местах массового скопления, а не в тихом парковом уголке", - утверждает она.
Она также добавила, что намерена подать еще сообщения для проведения пикета в будний день.
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