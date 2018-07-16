Префектура Центрального административного округа Москвы не согласовала митинг в поддержку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом рассказала представитель мероприятия Алиса Ганиева, со ссылкой на ОВД-Инфо передает УНН.

Об отказе Ганиевой сообщили по телефону.

По словам чиновников, на всех предложенных организатором площадках - возле памятника Александру Пушкину, у памятника Булату Окуджаве на Арбате и возле памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади будут проходить другие мероприятия.

Власти предложили перенести митинг в гайд-парк в Сокольниках, но Ганиева отказалась.

"Наша задача - постоять с плакатами в местах массового скопления, а не в тихом парковом уголке", - утверждает она.

Она также добавила, что намерена подать еще сообщения для проведения пикета в будний день.