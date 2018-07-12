Жители поселка Гурзуф, на территории которого располагается захваченный оккупантами детский лагерь «Артек», жалуются, что лагерь стал похож на военную базу – с казармами и военной техникой.

Об этом сообщает gazeta.ua, передает Флот - 2017.

Как отмечает издание, до аннексии полуострова «Артек» принимал детей со всего мира.

Сейчас территория лагеря охраняется Национальной гвардией РФ. Проход и проезд запрещен и возможен только при предъявлении пропуска.

«В Росгвардии есть казармы в «Артеке». Ездят по лагерю на грузовиках, покрытых тентом», - рассказывает жительница поселка Гурзуф. - Раньше здесь были детские забавы. Теперь - казармы и военные грузовики. Последние годы в лагере преимущественно дети оккупантов отдыхали. То им не привыкать».

Ранее, превращение временно оккупированной территории АР Крым в «зону сплошной милитаризации» отмечал Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

По его словам, в оккупированном Крыму действует «система привлечения детей в военизированные структуры», которая «начинается с детского сада». Он подчеркнул, что «начальная военная подготовка абсолютно принудительная и обязательная, и охватывает абсолютное большинство детей», в обратном случае, если дети будут уклоняться, то «просто не будут допускаться до обучения в школе, а у родителей будут огромные проблемы с российскими спецслужбами».

Как сообщалось, что более 500 школьников Севастополя вступили в «Юнармию» - всероссийское военно-патриотическое общественное движение, курируемое Министерством обороны РФ.

По словам правозащитницы Ольги Скрипник, милитаризации образования в оккупированном Крыму - опасное последствии оккупации для детей.

«Российские власти проводят военную пропаганду среди несовершеннолетних жителей Крыма, готовя их к службе в российской армии, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права», - отмечала Срипник.