Подводная лодка проекта 636.3 «Старый Оскол» Черноморского флота РФ находится на ремонте на одном из судоремонтных предприятий оккупированного Севастополя.

Об этом сообщает Флот - 2017.

«С понедельника подводная лодка находится в плавучем доке, ремонт может занять несколько недель», - уточнил источник агентства.

Подводная лодка «Старый Оскол» - третья в серии из шести подводных лодок проекта 636.3, построенных для Черноморского флота России на «Адмиралтейских верфях» (входят в Объединенную судостроительную корпорацию)

После завершения испытаний подлодка в 2016 году совершила межфлотский переход из Полярного (Мурманская область) в оккупированный Севастополь.

Подводные лодки данной серии участвовали в нанесении ударов крылатыми ракетами «Калибр‑ПЛ» из акватории Средиземного моря по Сирии.

Подлодки «Колпино» и «Великий Новгород» - пятая и шестая в серии – находятся в составе ВМФ России в Средиземном море.

Напомним, что «Адмиралтейские верфи» находятся под санкциями США с 2014 года.