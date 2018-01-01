Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "самым фашистским, расистским государством" из-за принятие закона о "национальном государстве для еврейского народа".

Об этом сообщает AFP, передает Европейская правда.

"Этот шаг показал, не оставляя ни малейшего места для сомнения, что Израиль является наиболее сионистским, фашистским и расистским государством мира", - сказал Эрдоган.

Эрдоган утверждал, что "нет никакой разницы между гитлеровской навязчивостью арийской расы и пониманием Израиля, что эти древние земли предназначены только для евреев".

"Дух Гитлера, который привел мир к крупной катастрофе, нашел свое возрождение среди некоторых израильских лидеров", - добавил он.

Как известно, во время Второй мировой войны в ходе Холокоста нацистами было убито около шести миллионов евреев.

Законодательство, принятое после бурной сессии Кнессета, определяет статус Израиля как "национального государства еврейского народа", где евреи имеют "исключительное право на национальное самоопределение".

В то же время, арабский язык теряет прежний равноправный статус с ивритом, получив взамен специальный статус.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху быстро отреагировал на критику Эрдогана, заявив, что турецкий президент "уничтожает сирийцев и курдов, а также заключил в тюрьмы десятки тысяч своих граждан".

"Тот факт, что большой "демократ" Эрдоган атакует закон, является самым большим комплиментом для этого закона. Турция во время правления Эрдогана становится темной диктатурой, тогда как Израиль скрупулезно поддерживает равные права для всех ее граждан, как до, так и после введения этого закона" , - написал он в Twitter.