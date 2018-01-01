Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху напомнил об уничтожении курдов

20:13 24.07.2018 0 комментариев Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль "самым фашистским, расистским государством" из-за принятие закона о "национальном государстве для еврейского народа".

Об этом сообщает AFP, передает Европейская правда.

"Этот шаг показал, не оставляя ни малейшего места для сомнения, что Израиль является наиболее сионистским, фашистским и расистским государством мира", - сказал Эрдоган.

Эрдоган утверждал, что "нет никакой разницы между гитлеровской навязчивостью арийской расы и пониманием Израиля, что эти древние земли предназначены только для евреев".

"Дух Гитлера, который привел мир к крупной катастрофе, нашел свое возрождение среди некоторых израильских лидеров", - добавил он.

Как известно, во время Второй мировой войны в ходе Холокоста нацистами было убито около шести миллионов евреев.

Законодательство, принятое после бурной сессии Кнессета, определяет статус Израиля как "национального государства еврейского народа", где евреи имеют "исключительное право на национальное самоопределение".

В то же время, арабский язык теряет прежний равноправный статус с ивритом, получив взамен специальный статус.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху быстро отреагировал на критику Эрдогана, заявив, что турецкий президент "уничтожает сирийцев и курдов, а также заключил в тюрьмы десятки тысяч своих граждан".

"Тот факт, что большой "демократ" Эрдоган атакует закон, является самым большим комплиментом для этого закона. Турция во время правления Эрдогана становится темной диктатурой, тогда как Израиль скрупулезно поддерживает равные права для всех ее граждан, как до, так и после введения этого закона" , - написал он в Twitter.



Ещё на эту тему:

12:34 16.05.2018
Турция высылает посла и генконсула Израиля в Стамбуле
09:58 31.01.2017
Турция и Израиль проведут первые за 6 лет политконсультации
13:04 12.12.2016
Первый за шесть лет посол Турции вручил верительные грамоты президенту Израиля
10:31 30.11.2016
Ограничения азана в Израиле - это оскорбление палестинцев и всех мусульман - Эрдоган
11:43 28.11.2016
Президент Израиля благодарен Турции за помощь в тушении пожаров
12:57 16.11.2016
Израиль назначил нового посла в Турции
12:41 06.10.2016
МИД Турции осудил расширение израильских поселений в Палестине
13:32 19.09.2016
Турция может назначить посла в Израиле в ближайшие дни
19:00 05.07.2016
Турецкое судно Lady Leyla с гуманитарным грузом для Газы прибыло в порт Ашдод
12:45 05.07.2016
Moody’s: Нормализация отношений Турции и Израиля способствует стабильности региона
09:00 30.06.2016
Израиль утвердил договоренность о нормализации отношений с Турцией
15:54 27.06.2016
Премьер Турции обнародовал детали договоренностей с Израилем
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
Все новости страны
Армения Армения
11:31 23.07.2018
В ответ на предложение Армении провести "определенные изменения" на российской военной базе начались внезапные учения
11:46 19.07.2018
Новая власть Армении не изменила позиции по Крыму — МИД Армении
19:36 18.07.2018
Инцидент вокруг 102 военной базы РФ в Армении Российские военные со стрельбой ворвались в армянское село / Видео
12:26 18.07.2018
Правительство Армении разрабатывает программы под «солидную помощь» ЕС
Все новости страны
Болгария Болгария
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
Все новости страны
Греция Греция
18:33 24.07.2018
В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам пожаров
13:27 24.07.2018
Страны ЕС посылают на помощь Греции самолеты, пожарных и медиков
09:07 24.07.2018
8 погибших и 56 раненых от пожара вокруг Афин / Видео
19:44 20.07.2018
МИД РФ выразил протест послу Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
10:24 23.07.2018
Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
21:10 19.07.2018
Быть или не быть Грузии в НАТО, Путину ответили из Брюсселя
Все новости страны
Молдова Молдова
15:08 24.07.2018
Израиль ведет переговоры с Молдовой о переносе посольства в Иерусалим
14:40 23.07.2018
В Молдове заявили о 56 гражданах страны, воевавших на стороне боевиков на Донбассе
09:12 23.07.2018
Парламент Молдовы принял в первом чтении закон о нейтральных номерах для автотранспорта приднестровцев
15:09 20.07.2018
Молдова позаимствует опыт Хорватии в процессе евроинтеграции
Все новости страны
Россия Россия
19:24 24.07.2018
В США прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
16:01 24.07.2018
Никогда мы не станем "братьями": США сделали заявление в адрес России
11:15 24.07.2018
Конгресс США: страны, перешедшие с российского оружия на американское, могут быть освобождены от санкций
19:10 23.07.2018
В США создали специальное подразделение для борьбы с кибератаками из России
Все новости страны
Румыния Румыния
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
08:48 23.07.2018
Румыния модернизирует таможенные пункты на границах с Украиной, Молдовой и Сербией
13:20 18.07.2018
Часть национальных автомагистралей Румынии закрыли из-за наводнения
Все новости страны
Турция Турция
20:13 24.07.2018
Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху напомнил об уничтожении курдов
20:25 23.07.2018
В Турции задержали 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ
18:50 20.07.2018
Нидерланды и Турция возобновляют дипотношения и возвращают послов
17:51 20.07.2018
Круизные компании включили Турцию в маршруты своих судов
Все новости страны
Украина Украина
20:59 24.07.2018
В оккупированном Крыму детский лагерь «Артек» превращается в военную базу
20:32 24.07.2018
Подлодка ЧФ РФ «Старый Оскол» ремонтируется в оккупированном Севастополе
19:49 24.07.2018
Словацкие депутаты собираются в оккупированный Крым
18:59 24.07.2018
Законодательство требует критерии квалификации коллаборационизма
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс