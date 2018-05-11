Словацкие депутаты собираются в оккупированный Крым

19:49 24.07.2018 0 комментариев Крым

Группа словацких депутатов настаивает на своих планах посетить оккупированный Крым, несмотря на предупреждение посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов.

Об этом сообщает словацкий портал SME, передает Европейская правда.

Группа депутатов во главе с внефракционным Петером Марчеком на прошлой неделе заявила о планах посетить оккупированный полуостров в августе. Они сообщили, что собираются прибыть до оккупированного Крыма из Москвы.

В ответ посол Украины Юрий Мушка заявил, что из-за этого визиат им грозит запрет на въезд в Украину в будущем.

"Те, кто посещает Крым нарушают законы Украины, и украинская сторона ответит на это решение. Думаю, люди, которые посетят Крым, в будущем столкнутся с запретом въезда в Украину" - сказал Мушка.

Слова посла возмутили спикера словацкого парламента Андрея Данко, который заявил, что посол не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать или не ехать.

Сами же депутаты не думают отказываться от намерений посетить аннексированный Крым.

Марчек заявил, что хочет проверить, действительно ли по своей воле населения Крыма решило быть с Россией и затем подготовить соответствующий доклад для информирования словаков.

"Посол Украины говорит, что запретит мне въезд на территорию Украины. Извините, разве так поступает страна-приятель?" – сказал он.

Сейчас известно, что в состав делегации словацких депутатов кроме Марчека войдут внефракционная Мартина Шимковичова, трое депутатов правящей Smer-SD и депутат националистической SNS.



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