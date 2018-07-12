Следующая встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина нужна Соединенным Штатам для налаживания отношений для решения многих вопросов, в частности, вопросов конфликта в Украине .

Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире "112", передает РБК-Украина.

Волкер отметил, что встреча является частью длительных усилий Трампа построить отношения с президентом РФ.

"Я думаю, что это часть длительных усилий президента построить отношения с Путиным. Как сказал президент (США Дональд Трамп, - ред.) у нас сейчас самые худшие отношения за все время с Россией со времен холодной войны. У нас есть несогласие и по вопросам Украины, и по вопросам Сирии, по Ирану, по ядерному оружию. Это очень плохая ситуация", - отметил он.

Спецпредставитель подчеркнул, что налаживание лучших отношений между государствами необходимо для того, чтобы можно было решать следующие проблемы.

"Для того, чтобы решить некоторые из этих проблем, это не вопрос в том, чтобы в чем-то уступить. Мы пытаемся создать лучшие отношения для того, чтобы можно было решать следующие проблемы... Я думаю, что сейчас есть попытка создать канал диалога", - пояснил Волкер.

Он добавил, что диалог с Россией будет продолжаться.

"Эта встреча была первой реальной двусторонней встречей между двумя главами государств. Они встречались в Гамбурге в 2017 году. Был короткий обмен мнениями на саммите азиатских стран. Это был первый раз (первая встреча за длительное время, - ред.)", - сказал спецпредставитель.

Волкер отметил, что президенты США Барак Обама и Джордж Буш младший общались с Путиным гораздо чаще, чем Дональд Трамп.

Напомним, между США и РФ нет прогресса в вопросе миротворческой миссии на востоке Украины.

Как сообщалось , палата представителей американского Конгресса утвердила положение, предусматривающее ослабление санкций против стран, которые будут отказываться от поставок оружия из России и переходить на оружие из Штатов.