В США прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
|19:24 24.07.2018
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|Россия
Следующая встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина нужна Соединенным Штатам для налаживания отношений для решения многих вопросов, в частности, вопросов конфликта в Украине.
Об этом сообщил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в эфире "112", передает РБК-Украина.
Волкер отметил, что встреча является частью длительных усилий Трампа построить отношения с президентом РФ.
"Я думаю, что это часть длительных усилий президента построить отношения с Путиным. Как сказал президент (США Дональд Трамп, - ред.) у нас сейчас самые худшие отношения за все время с Россией со времен холодной войны. У нас есть несогласие и по вопросам Украины, и по вопросам Сирии, по Ирану, по ядерному оружию. Это очень плохая ситуация", - отметил он.
Спецпредставитель подчеркнул, что налаживание лучших отношений между государствами необходимо для того, чтобы можно было решать следующие проблемы.
"Для того, чтобы решить некоторые из этих проблем, это не вопрос в том, чтобы в чем-то уступить. Мы пытаемся создать лучшие отношения для того, чтобы можно было решать следующие проблемы... Я думаю, что сейчас есть попытка создать канал диалога", - пояснил Волкер.
Он добавил, что диалог с Россией будет продолжаться.
"Эта встреча была первой реальной двусторонней встречей между двумя главами государств. Они встречались в Гамбурге в 2017 году. Был короткий обмен мнениями на саммите азиатских стран. Это был первый раз (первая встреча за длительное время, - ред.)", - сказал спецпредставитель.
Волкер отметил, что президенты США Барак Обама и Джордж Буш младший общались с Путиным гораздо чаще, чем Дональд Трамп.
Напомним, между США и РФ нет прогресса в вопросе миротворческой миссии на востоке Украины.
Как сообщалось , палата представителей американского Конгресса утвердила положение, предусматривающее ослабление санкций против стран, которые будут отказываться от поставок оружия из России и переходить на оружие из Штатов.
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