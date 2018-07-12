Прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, заключающейся в активных действиях по ведению подрывной деятельности.

Но в обществе не хватает понимания индикаторов, кто является коллаборантом, это вопросы переходного правосудия, отметила руководитель программ демократических процессов Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко, пишет Новое Время.

Наказывать постфактум всех чиновников, которые сейчас работают на оккупированных территориях, по ее убеждению, неправильно. Ответственность должны нести люди, причастные к политическим решениям, добавила она.

"Были апелляции к таким вещам, как измена родине военнослужащих, прокуроров, были вопросы к судьям. Отдельные вопросы к тем, кто узурпировал власть. Депутат так называемого государственного совета Крыма, который голосует за заведомо нелегитимные решения, конечно, будет нести иную ответственность, нежели директор школы", - сказала Тищенко.

Законодательство требует критериев квалификации по статьям о государственной измене.

Сейчас критериев квалификации по статьям о государственной измене не установлено, отметил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

Соответствующая судебная практика, по его словам, очень ограничена.

Бабин также добавил, что уже на осень имеет в планах представление соответствующих изменений в действующее законодательство о наказании коллаборационистов.

"Единственная статья, которую можно применить к коллаборационистам, это статья Государственная измена. Но эта статья не всегда может быть применена в судах", - рассказал Бабин.