В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам пожаров
|18:33 24.07.2018
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|Греция
Премьер министр Греции Алексис Ципрас объявил трехдневный национальный траур по жертвам пожаров, ранее охвативших пригороды Афин.
Передает во вторник, 24 июля, агентство Ассошиэйтед Пресс, сообщает Интерфакс-Украина.
"Сегодня Греция скорбит, и в память о тех, кого мы потеряли, мы объявляем трехдневный траур", - привело агентство его слова.
"Но мы не должны позволять трауру подавить нас, потому что это время для борьбы, для единения, для отваги и, превыше всего, для сплоченности", - добавил А.Ципрас.
Ранее сообщалось, что, по меньшей мере, 60 человек погибли и около 150 пострадали в результате пожаров. По оценкам греческих властей, деревня Мати является наиболее пострадавшим от огня населенным пунктом, здесь были найдены тела 26 взрослых и детей.
В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных. Кроме того, многим местным пришлось покинуть свои дома. Так, по информации АП, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда они бежали в попытках спастись от огня и дыма.
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