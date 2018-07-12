Хронология кризиса в Азовском море: В Верховной Раде никак не могут просчитать последствия ответных "зеркальных мер"
|18:07 24.07.2018
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|Крым
Украина должна применять все имеющиеся возможности для защиты наших интересов, в том числе, и тех, что есть в Азовском море.
"Возможное решение СНБО, о введении зеркальных мер, я поздравляю. Главное, чтобы эти зеркальные меры, которые будут введены, мы имели возможность осуществить. Также нужно просчитать все последствия от введения этих мер с нашей стороны", - сказала в комментарии OBOZREVATEL народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Ирина Фриз.
Нардеп убеждена, что умышленное задержания и досмотр судов, идущих с или которые заходят в украинские порты в Азовском море со стороны российских пограничников, дискредитируют и делают невозможным их деятельность.
"В Азовском море действует двустороннее международное соглашение между Украиной и Россией, потому что это две прибрежные страны, использующие бассейн Азовского моря. Соответственно, если Россия прибегает к агрессивным действиям по отношению к Украине, мы имеем возможность совершать такие действия согласно международному праву и действующему законодательству Украины", - считает народная избранница.
На вопрос, не собирается ли Украина в одностороннем порядке расторгнуть международный договор, Фриз ответила: "С теоретической точки зрения может. Но любое соглашение нужно разрывать в том случае, если мы четко понимаем последствия этого, а также компенсировать преимущества, которые нам предоставляются соглашением даже несмотря на то, что это РФ".
По ее словам, народные депутаты уже неоднократно отмечали необходимость принять соответствующие меры в отношении действий РФ в Азовском море.
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