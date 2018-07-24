Американские и китайские инвесторы претендуют на вторую половину Черноморского порта

17:40 24.07.2018 0 комментариев Одесса

Компания "European Agro Investment Company" при помощи китайских и американских инвесторов планирует взять в концессию 7,8 и 9 причалы Черноморского морского порта и построить там многофункциональный перегрузочный комплекс.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского облсовета, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Планируется, что у погрузочного комплекса углубят дно до 16 метров для приема судов классов "Panamax" и "post-Panamax". Также инвесторы хотят переоснастить и модернизировать тыловые территории причалов, склад №11, построить транспортные развязки в порты.

Создание современного перегрузочного комплекса позволит удовлетворить потребности порта в экспортно-импортной составляющей, а также дозволит привлечь к сотрудничеству сторонних грузовладельцев и увеличить грузооборот.

Согласно расчетам, количество судов, заходящими в порт увеличится на 350 в год, расчетный годовой грузооборот составит 10,920 миллионов тонн грузов широкой номенклатуры.

Кроме этого компания "European Agro Investment Company" предоставляет рабочие места для 230-250 работников.

Также гарантируются такие пункты, как сохранение уровня заработной платы, условия труда на рабочем месте, социальный пакет, все это будет сохранено за портовиками, - заявила директор "European Agro Investment Company" Галина Брянзинник.

Инвесторами проекта выступят китайская фирма "Touchstone Capital Group Holdings Limited", которая реализует проекты в странах Европы, Америки и Азии совокупной стоимостью боле 30 млрд. грн и американский инвестиционный фонд "Navigator Principal Investors LLC", который готов инвестировать около 100 млн. грн. в развитие украинского агробизнеса и портов.

Напомним, что гонконгская компания "Hutchison Ports" собирается взять в концессию причалы №1-6 Черноморского порта.



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