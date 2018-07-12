Задержан подозреваемый в незаконной переправке моряков в оккупированный Крым
|17:14 24.07.2018
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|Крым
Подозреваемый в незаконной переправке моряков через государственную границу, ранее объявленный в розыск, задержан, ему избрана мера пресечения.
Об этом 24 июля сообщает пресс-служба прокуратуры АРК, передает Укринформ.
«В прошлом году благодаря слаженному сотрудничеству Главного управления Нацполиции в АРК с прокуратурой АРК и Одесским пограничным отрядом Южного регионального управления Госпогранслужбы удалось задокументировать и пресечь противоправную деятельность организованной группы, члены которой в течение 2015-2017 годов организовали канал незаконной переправки моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории полуострова Крым для дальнейшего трудоустройства», — говорится в сообщении.
Отмечено, что 10 июля по результатам собранных доказательств, одному из организаторов незаконной деятельности, жителю Херсона, составлено письменное сообщение о подозрении, и он объявлен в розыск.
19 июля на пункте пропуска Долинское таможенного поста «Измаил» Южной таможни сотрудники полиции задержали подозреваемого, а 20 июля этому мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога.
Досудебным расследованием было, в частности, установлено, что подозреваемый, имея трудовой стаж в области морского судоходства и находясь на должности директора одной из крюинговых компаний, специализирующейся на подборе и трудоустройстве моряков на суда заграничного следования, незаконно переправлял моряков из Одесской и Херсонской областей в оккупированный Крым с последующим их трудоустройством на суда Республики Молдова и Танзании.
Досудебное расследование продолжается.
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