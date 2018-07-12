Дарницкий суд Киева рассмотрит дело заместителя начальника Управления госохраны Украины – директора департамента охраны в АР Крым Станислава Шапортова.

Об этом сообщает пресс-служба Апелляционного суда Киева, передает Укринформ.

"24 июля 2018 года постановлением коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева ходатайство военной прокуратуры Центрального региона Украины об определении территориальной подсудности уголовного производства по обвинению Станислава Шапортова удовлетворено, уголовное производство в отношении Станислава Шапортова направлено для рассмотрения в Дарницкий районный суд города Киева", - говорится в сообщении.

Шапортов обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») Уголовного кодекса Украины.

В аннексированном Крыму Шапортов с сентября 2016 года является заместителем так называемого главы администрации Ялты.