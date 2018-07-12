Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины — посол
|16:25 24.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа заявил, что Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает ATR.
Посол Италии был приглашен в МИД Украины для разъяснений в связи с высказываниями министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который ранее заявил, что оккупация Крыма является «законной», а Революцию достоинства в Украине он назвал «псевдореволюцией».
«Позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и Семерки G7», — отметил Давиде Ла Чечилиа.
В украинском ведомстве отметили, что Украина рассчитывает, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции Европейского Союза относительно поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.
Напомним, вице-премьер, министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини заявил, что считает аннексию Крыма законной, так как за «референдум в 2014 году проголосовали 90 процентов людей».
Также Революцию достоинства, которая прошла в Украине в 2013 году, он назвал «псевдореволюцией, которую проспонсировали другие государства».
Ещё на эту тему:
Законодательство требует критерии квалификации коллаборационизма
Райсуд Киева рассмотрит дело о госизмене заместителя так называемого главы администрации Ялты
Для помощи семьям политзаключенных выделено около 96 млн гривен но не принят закон о статусе политических узников
МИД Украины вызовет посла Италии в связи с заявлениями итальянского министра Сальвини по Крыму
Вице-премьер Италии оправдал аннексию Россией Крыма и осудил Майдан
Украина не примет тайных планов Путина по Донбассу и Крыму
РФ продолжает репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму, попытки изменить ситуацию безуспешны – Чубаров
Результаты встречи Трампа с Путиным в разрезе крымской тематики вызывают раздражение – Чубаров