Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа заявил, что Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает ATR.

Посол Италии был приглашен в МИД Украины для разъяснений в связи с высказываниями министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, который ранее заявил, что оккупация Крыма является «законной», а Революцию достоинства в Украине он назвал «псевдореволюцией».

«Позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и Семерки G7», — отметил Давиде Ла Чечилиа.

В украинском ведомстве отметили, что Украина рассчитывает, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции Европейского Союза относительно поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.

Напомним, вице-премьер, министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини заявил, что считает аннексию Крыма законной, так как за «референдум в 2014 году проголосовали 90 процентов людей».

Также Революцию достоинства, которая прошла в Украине в 2013 году, он назвал «псевдореволюцией, которую проспонсировали другие государства».