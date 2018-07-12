Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила об отсутствии доверия между официальными Вашингтоном и Москвой.

«Мы не доверяем России, мы не доверяем Владимиру Путину и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт», — заявила она в интервью CBN, сообщают Факты.

В то же время госпожа Хейли признала, что диалог необходим: «Вы не сможете достучаться до другой стороны, если переговоров нет».

Комментируя дискуссию между лидерами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным тет-а-тет, которую критиковали многие, Никки Хейли отметила, что это является «стилем президента Трампа».