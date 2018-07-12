Казармы вместо университетов - Росгвардия нашла себе место в оккупированной Керчи / Фото
|15:34 24.07.2018
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|Керчь
В оккупированной Керчи рабочие сносят здание бывшего Херсонского университета, которое ранее разгромили вандалы.
Потом первый этаж отремонтировали к выборам.
На 20 июля от здания осталась только малая часть.
Вместо стадиона уже вырыли котлован под фундамент. И все это делают для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, - передает Керчь.ФМ.
Как на месте рассказали журналисту, что вместо стадиона расположится казарма, парковка для авто и здание для сотрудников.
А на месте университета будет военная территория, которую оградят, что именно там будет находиться, скрывают.
Все это должны построить за полтора года.
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