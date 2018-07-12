В оккупированной Керчи рабочие сносят здание бывшего Херсонского университета, которое ранее разгромили вандалы.

Потом первый этаж отремонтировали к выборам.

На 20 июля от здания осталась только малая часть.

Вместо стадиона уже вырыли котлован под фундамент. И все это делают для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, - передает Керчь.ФМ.

Как на месте рассказали журналисту, что вместо стадиона расположится казарма, парковка для авто и здание для сотрудников.

А на месте университета будет военная территория, которую оградят, что именно там будет находиться, скрывают.

Все это должны построить за полтора года.