Израиль ведет переговоры с Молдовой о переносе посольства в Иерусалим

15:08 24.07.2018 0 комментариев Кишинев

Публикация появилась после того, как стало известно о визите в Кишинев гендиректора министерства иностранных дел Израиля Юваля Ротема.

По данным зарубежных СМИ, об этом сообщила радиостанция "Кан РЭКА", отметив, что эти переговоры находятся на продвинутой стадии, передает Noi.md, информирует allmoldova.

Как утверждает комментатор Анна Райва-Барски со ссылкой на высокопоставленные источники, Молдова потребовала от Израиля согласия на открытие посольства в Кишиневе.

По сообщению «Кан РЭКА», Израиль дал свое согласие, и этот вопрос находится на рассмотрении министерства финансов".

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило сообщение о визите гендиректора МИДа в Молдову.

По словам пресс-секретаря МИДа Иммануэля Нахшона, как во время всех подобных визитов, Юваль Ротем поднимал тему переноса посольства в Иерусалим, однако правительство Молдовы еще не приняло решения по этому вопросу.



Ещё на эту тему:

17:40 19.07.2018
Стратегия обороны Молдовы признала войска РФ угрозой нацбезопасности
14:15 06.07.2018
Парламент, правительство и президентура Молдовы приспустили сегодня флаги в память о жертвах сталинских депортаций в 1949 году
15:48 15.06.2018
Приднестровских сепаратистов пригласили на официальный прием в посольство Великобритании / Фото
16:17 13.06.2018
"Есть идея единого иска Грузии, Украины и Молдовы по оккупированным территориям", - спикер парламента Молдовы
14:59 22.05.2018
Додон предложил молдавским властям проводить гей-парады в здании правительства
21:21 21.05.2018
Молдова присоединилась к Меморандуму мира
23:37 10.05.2018
Додон не поддержал идею о выводе российских военных из Приднестровья
00:14 28.02.2018
Президент Игорь Додон обсудил визит патриарха Кирилла в Молдову с епископом Маркеллом
11:08 21.02.2018
Начата разработка Национальной стратегии развития «Молдова 2030»
13:33 11.01.2018
Новые члены правительства Молдовы вступили в должности
12:47 04.01.2018
Президента Молдовы опять отстранили
13:22 20.12.2017
Президент Молдовы отказался бороться с российской пропагандой
Новости
Азербайджан Азербайджан
10:21 24.07.2018
В рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией были рассмотрены совместные проекты
14:40 19.07.2018
Зачитан приговор гражданину Молдовы, который нанес банковской системе Азербайджана урон на 1,5 млн манатов
14:04 16.07.2018
Служба госбезопасности Азербайджана задержала лиц, участвовавших в боевых действиях в Сирии
11:39 12.07.2018
На встрече глав МИД Азербайджана и Армении обстоятельно обсужден переговорный процесс по урегулированию конфликта
Все новости страны
Армения Армения
11:31 23.07.2018
В ответ на предложение Армении провести "определенные изменения" на российской военной базе начались внезапные учения
11:46 19.07.2018
Новая власть Армении не изменила позиции по Крыму — МИД Армении
19:36 18.07.2018
Инцидент вокруг 102 военной базы РФ в Армении Российские военные со стрельбой ворвались в армянское село / Видео
12:26 18.07.2018
Правительство Армении разрабатывает программы под «солидную помощь» ЕС
Все новости страны
Болгария Болгария
19:24 19.07.2018
Китайская компания отказалась от концессии аэропорта в Пловдиве
16:54 18.07.2018
Каждая десятая плотина в Болгарии нуждается в ремонте
15:51 17.07.2018
Министр обороны: То, что в Болгарию тайно прилетают самолеты с нелегальными мигрантами - фальшивая новость!
20:21 16.07.2018
Российский турист поджог отель «Понтика» на болгарском курорте Черноморец
Все новости страны
Греция Греция
18:33 24.07.2018
В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам пожаров
13:27 24.07.2018
Страны ЕС посылают на помощь Греции самолеты, пожарных и медиков
09:07 24.07.2018
8 погибших и 56 раненых от пожара вокруг Афин / Видео
19:44 20.07.2018
МИД РФ выразил протест послу Греции
Все новости страны
Грузия Грузия
17:51 23.07.2018
За нарушение закона об оккупированных территориях в Грузии возбуждено 54 уголовных дела
12:20 23.07.2018
Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией
10:24 23.07.2018
Сирия и непризнанная республика Южная Осетия подписали соглашение об установлении дипломатических отношений
21:10 19.07.2018
Быть или не быть Грузии в НАТО, Путину ответили из Брюсселя
Все новости страны
Молдова Молдова
15:08 24.07.2018
Израиль ведет переговоры с Молдовой о переносе посольства в Иерусалим
14:40 23.07.2018
В Молдове заявили о 56 гражданах страны, воевавших на стороне боевиков на Донбассе
09:12 23.07.2018
Парламент Молдовы принял в первом чтении закон о нейтральных номерах для автотранспорта приднестровцев
15:09 20.07.2018
Молдова позаимствует опыт Хорватии в процессе евроинтеграции
Все новости страны
Россия Россия
19:24 24.07.2018
В США прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа
16:01 24.07.2018
Никогда мы не станем "братьями": США сделали заявление в адрес России
11:15 24.07.2018
Конгресс США: страны, перешедшие с российского оружия на американское, могут быть освобождены от санкций
19:10 23.07.2018
В США создали специальное подразделение для борьбы с кибератаками из России
Все новости страны
Румыния Румыния
14:15 24.07.2018
Арестованная топ-менеджер “Интер РАО” якобы продавала через Молдавскую ГРЭС украинскую электроэнергию
12:39 24.07.2018
На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
08:48 23.07.2018
Румыния модернизирует таможенные пункты на границах с Украиной, Молдовой и Сербией
13:20 18.07.2018
Часть национальных автомагистралей Румынии закрыли из-за наводнения
Все новости страны
Турция Турция
20:13 24.07.2018
Эрдоган назвал Израиль фашистским государством, Нетаньяху напомнил об уничтожении курдов
20:25 23.07.2018
В Турции задержали 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ
18:50 20.07.2018
Нидерланды и Турция возобновляют дипотношения и возвращают послов
17:51 20.07.2018
Круизные компании включили Турцию в маршруты своих судов
Все новости страны
Украина Украина
20:59 24.07.2018
В оккупированном Крыму детский лагерь «Артек» превращается в военную базу
20:32 24.07.2018
Подлодка ЧФ РФ «Старый Оскол» ремонтируется в оккупированном Севастополе
19:49 24.07.2018
Словацкие депутаты собираются в оккупированный Крым
18:59 24.07.2018
Законодательство требует критерии квалификации коллаборационизма
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс