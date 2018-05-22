Публикация появилась после того, как стало известно о визите в Кишинев гендиректора министерства иностранных дел Израиля Юваля Ротема.

По данным зарубежных СМИ, об этом сообщила радиостанция "Кан РЭКА", отметив, что эти переговоры находятся на продвинутой стадии, передает Noi.md, информирует allmoldova.

Как утверждает комментатор Анна Райва-Барски со ссылкой на высокопоставленные источники, Молдова потребовала от Израиля согласия на открытие посольства в Кишиневе.

По сообщению «Кан РЭКА», Израиль дал свое согласие, и этот вопрос находится на рассмотрении министерства финансов".

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило сообщение о визите гендиректора МИДа в Молдову.

По словам пресс-секретаря МИДа Иммануэля Нахшона, как во время всех подобных визитов, Юваль Ротем поднимал тему переноса посольства в Иерусалим, однако правительство Молдовы еще не приняло решения по этому вопросу.