Оккупанты проводят антитеррористические учения в Керченском проливе
|14:41 24.07.2018
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|Крым
24 июля в Керченском проливе силовики - оккупанты проведут антитеррористические учения «Вихрь-МЭД 2018» по обезвреживанию условных террористов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу так называемого «крымского» Погрануправления ФСБ РФ, передает Флот - 2017.
В понедельник, 23 июля, состоялась теоретическая часть учений. Во вторник пройдет практическая часть, в которой примут участие представители различных силовых ведомств оккупантов: МЧС, Росгвардия, Черноморский флот РФ, МВД, ФСБ, пограничники.
«Во вторник стартует практическая часть учений. По легенде, террористы захватывают гражданское судно и выдвигают политические требования, которые мы удовлетворить не можем, поэтому начальник оперативного штаба принимает решение о введении контртеррористической операции. После чего наш спецназ выдвигается к судну для освобождения заложников и нейтрализации террористов», - уточняют организаторы учений.
Генштаб Украины все действия российских военных в оккупированном Крыму, все так называемые «учения», с 2014 года называет незаконными.
Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.
Напомним, Россия неоднократно проводила учения «Вихрь-МЭД» в оккупированном Крыму и г. Севастополе.
Так 20 февраля 2018г. в морской зоне Крыма прошло командно-штабное учение «Вихрь-МЭД» по проведению контртеррористической операции на объекте водного транспорта, в марте 2017 года оккупанты «отражали» условную атаку террористов на газодобывающую платформу «Черноморнефтегаза», которая стала по легенде «объектом условного террористического акта».
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