Карина Цуркан, входившая ⁠в правление российской энергокомпании, намеренно снижала производительность электростанции в Приднестровье, чтобы ⁠по частям продать ее Румынии.

Об этом пишет ⁠МК, в распоряжении ⁠которого оказались записи переговоров бывшей топ-менеджера “Интер ⁠РАО”, сообщает УкрРудПром.

Издание ⁠приводит беседу Цуркан с неким Ярославом, у которого якобы имелся румынский паспорт, а у спецслужб “нет сомнений в его связи с иностранной спецурой”.

По данным “МК”, Цуркан планировала “заглушить” Молдавскую ГРЭС и убедить правление “Интер РАО” в ее неликвидности, а затем постепенно продать ее Румынии. Собеседники газеты также утверждают, что следствие по делу Цуркан пытается установить причастность заместителя министра энергетики РФ Вячеслава Кравченко.

Как пишет российское издание, “бывшие сотрудники “Интер РАО” в один голос утверждают, что, когда холдингом управлял Евгений Дод, все топливо поставлялось из России (газ шёл транзитом через Украину), а с приходом Бориса Ковальчука курировать “Молдавку” стала Цуркан, и станция постепенно начала приходить в запустение. Всё топливо стало поставляться из Украины (в том числе и газ, которые закупался, а не шёл транзитом). Таким образом ГРЭС стала “иждивенкой” — располагается на арендованной у ПМР земле, питается украинским топливом и почти ничего не производит. Но это только на первый взгляд.

Некоторые СМИ приводили цифру ущерба от деятельности Карины Цуркан в 200 миллионов долларов в год: избыточная украинская электроэнергия экспортировалась через “Молдавку” в Европу под видом энергии выработанной самой ГРЭС (при одной-то турбине). Ничего не производилось, не поставлялось, а комиссии и налоги не шли в казну.”

Ранее сообщалось, что Цуркан подозревают в передаче Румынии сведений об организации поставок электроэнергии в оккупированный Крым и самопровозглашенные республики Донбасса.

Кроме того, говорилось, что Цуркан могла информировать зарубежные спецслужбы о проекте строительства турецкой АЭС “Аккую”.