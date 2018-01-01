Крупный мировой поставщик консалтинговых и инженерных услуг Tetra Tech, Inc. (NASDAQ: TTEK) объявил о получении контракта Агентства США по международному развитию (USAID) на $85 млн для повышения энергетической безопасности в Украины.

“Tetra Tech обеспечит технические услуги для поддержки инвестиций в энергетику в частном секторе, увеличения генерации из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), надежной и доступной энергии для всех украинцев”, — говорится в сообщении американской компании, передает УкрРудПром.

Tetra Tech уточняет, что конкретные задачи включают в себя разработку моделей энергетического рынка для создания конкуренции, завершение предварительных технико-экономических оценок ВИЭ и разработки креативных механизмов финансового стимулирования для содействия частным инвестициям в ВИЭ.

Предполагается, что Tetra Tech также будет сотрудничать с местными организациями в реализации программы по развитию институционального потенциала Украины, поощрения ответственности за результаты и обеспечение устойчивости реформ.

Компания напоминает, что пятилетняя программа USAID по повышению энергетической безопасности Украины посредством программы конкурентных энергетических рынков направлена на улучшение нормативно-правовой базы в энергетическом секторе, повышение устойчивости энергопоставок в стране.

Tetra Tech со штаб-квартирой в Пасадене (Калифорния, США) предоставляет консалтинговые и инженерные услуги глобальным коммерческим и государственным клиентам в сфере водоснабжения, окружающей среды, инфраструктуры, управления ресурсами, энергетики и международного развития. В компании — около 17 тыс. работников. Ее выручка в 2017 финансовом году составила $2,8 млрд.

Tetra Tech в 2018 году уже получила контракты USAID на $22 млн в Мадагаскаре и $32 млн в Уганде, а в 2017-м — на $57 млн в Пакистане.