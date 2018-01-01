Страны ЕС в рамках европейского механизма гражданской защиты присылают помощь Греции, которая страдает от пожаров.

Об этом в Twitter сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидес, передает Европейская правда.

"Благодарны Кипру и Испании за их предложение помощи Греции в рамках европейского механизма гражданской защиты, что включает команду из 64 пожарных и парамедиков, два грузовика для борьбы с пожарами и два самолета для тушения пожаров Canadair. Это европейская солидарность в действии", - написал он.

Как сообщает агентство Novinite, свою помощь предложила и Болгария.

"Болгария готова предоставить техническую помощь Греции в виде 50 пожарных и двух пожарных машин", - заявил премьер Болгарии Бойко Борисов.

Лесные пожары возникли в понедельник, 23 июля в греческом прибрежном регионе на запад от Афин, вынудив людей покинуть свои дома. Огонь бушует возле городов Рафина, Мате и в районе прибрежного курортного города Кинета. В этих районах введено чрезвычайное положение. Количество погибших уже достигло 50 человек, более 150 пострадали.

Греция попросила помощи в тушении пожаров у Евросоюза.