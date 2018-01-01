Страны ЕС посылают на помощь Греции самолеты, пожарных и медиков
|13:27 24.07.2018
|0 комментариев
|Греция
Страны ЕС в рамках европейского механизма гражданской защиты присылают помощь Греции, которая страдает от пожаров.
Об этом в Twitter сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидес, передает Европейская правда.
"Благодарны Кипру и Испании за их предложение помощи Греции в рамках европейского механизма гражданской защиты, что включает команду из 64 пожарных и парамедиков, два грузовика для борьбы с пожарами и два самолета для тушения пожаров Canadair. Это европейская солидарность в действии", - написал он.
Как сообщает агентство Novinite, свою помощь предложила и Болгария.
"Болгария готова предоставить техническую помощь Греции в виде 50 пожарных и двух пожарных машин", - заявил премьер Болгарии Бойко Борисов.
Лесные пожары возникли в понедельник, 23 июля в греческом прибрежном регионе на запад от Афин, вынудив людей покинуть свои дома. Огонь бушует возле городов Рафина, Мате и в районе прибрежного курортного города Кинета. В этих районах введено чрезвычайное положение. Количество погибших уже достигло 50 человек, более 150 пострадали.
Греция попросила помощи в тушении пожаров у Евросоюза.
Ещё на эту тему:
8 погибших и 56 раненых от пожара вокруг Афин / Видео
Керкира: Трех мужчин арестовали за поджог
Греция просит ЕС о помощи в борьбе с лесными пожарами
Ужасающие итоги пожаров на севере от Афин / Фото Видео
В Греции, Португалии и Франции вспыхнули масштабные лесные пожары
В Греции мужчина устроил 16 пожаров, чтобы помогать их тушить
За сутки в Греции произошло 39 лесных пожаров
Грецию охватили лесные пожары