Австралийская организация исправила карту с "российским Крымом" после жалоб
|13:02 24.07.2018
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|Крым
Австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation исправила карту, на которой изобразила Крым частью РФ.
После заявлений с Украины, в том числе от редакции "Европейской правды".
Как сообщала "ЕвроПравда", организация изобразила на одной из карт "российский Крым", иллюстрируя мировой "рейтинг рабства" Global Slavery Index.
Примечательно, что такая ошибка была допущена не на всех картах - на некоторых Крым был обозначен как территория Украины.
"Европейская правда" обратилась к Walk Free Foundation с просьбой разъяснить картографическое обозначение, которое противоречит международно признанным границам Украины.
В организации признали наличие неправильного обозначения, отметив, что ошибка была допущена только при визуализации.
Во вторник, 24 июля, утром карту на сайте globalslaveryindex.org исправлено и Крым отнесен к Украине.
"Ошибка была допущена только при визуализации и теперь исправлена. В данных рейтинга Global Slavery Index Крым был учтен как территория Украины", - отметили в организации в комментарии "Европейской правде".
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