На румынской АЭС автоматически отключился один из реакторов
|12:39 24.07.2018
|0 комментариев
|Румыния
В понедельник, 23 июля, произошло автоматическое отключение от Национальной энергетической системы первого реактора румынской атомной электростанции в городе Чернаводэ.
Информацию об этом подтвердил генеральный директор румынского предприятия «Nuclearelectrica» Козмин Гицэ, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
«Внезапное автоматическое отключение реактора никак не повлияло на население, персонал станции и окружающую среду», - отметил Гицэ.
По предварительным данным, отключение реактора произошло из-за ложного сигнала, который поступил от турбинной системы.
Специалисты работают над устранением причины неполадки для последующего подключения реактора к Национальной энергосистеме.
Чернаводская АЭС — крупнейший производитель электроэнергии Румынии.
Расположена на территории одноимённого горсовета Чернаводэ.
Первая и единственная АЭС в стране. Сейчас в промышленной эксплуатации находятся два энергоблока. Среднегодовая выработка станции — 5,613 ГВт⋅ч или примерно от 18% до 20% электроэнергии, ежегодно потребляемой Румынией.
Ещё на эту тему:
Румыния заняла второе место в ЕС по подорожанию электроэнергии
Премьер Румынии провел встречу с представителями China Energy Company и Казмунайгаза
Молдова и Румыния рассмотрят рентабельность проекта по взаимоподключению энергосистем
Румыния и Молдова обсудили совместные энергопроекты
Депутаты Болгарии, Румынии и Сербии обсудили экономическое развитие и реализацию энергетических проектов
Молдова и Румыния объединят свои энергетические системы
Делегация «Нафтогаза Украины» едет в Бухарест