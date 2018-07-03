Подача воды на аннексированный полуостров первый пункт в программе запросов России - "в конце пути – капитуляция"

12:15 24.07.2018 0 комментариев Крым

Ни власти РФ, ни их крымские ставленники напрямую не просят дать воду в Крым, но зато это периодически делают украинские политики и чиновники.

После аннексии Крыма Россией в украинском политикуме и общественном секторе появилась новая традиция – каждый год заявлять о необходимости возобновления поставок воды на аннексированный полуостров, пишет LIGA.net.

Крымский экономист, эксперт неправительственной организации "Майдан иностранных дел", главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко утверждает, что вопрос поставок днепровской воды на оккупированный полуостров является только первым пунктом в программе запросов России.

"Второй пункт после воды – разблокирование торговли с оккупированной территорией. Третье – вы не поверите, но это так: активно идет поиск подходов к возобновлению железнодорожного сообщения [с Крымом. – Авт].Вы слышите много слезных сочувствий. Но никто из них не скажет, что это – путь, в конце которого признание аннексии де-факто и отмена международных санкций. То есть капитуляция", – пишет Клименко.

За почти пять лет нахождения Крыма под контролем России ни проект по опреснению морской воды, ни протяжка водовода из Кубани, ни обустройство водоводов от источников подземных вод так и не были реализованы.

Это доказывает, что проблема водоснабжения Крыма продолжает оставаться слабым звеном российских властей. А значит, козырем Украины, который важно не разменять на чьи-то частные интересы.

 



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