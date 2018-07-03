Кому не хватает днепровской воды? Кто и зачем просит воду для оккупированного Крыма

11:49 24.07.2018 0 комментариев Крым

За все время оккупации Крыма ни один анонсированный Россией для водоснабжения полуострова проект не был реализован - ни опреснение морской воды, ни водовод из Кубани, ни освоение источников подземных вод.

Проблема водоснабжения Крыма остается слабым звеном российских властей.

Кому не хватает днепровской воды? И об аргументе "надо думать о гражданах Украины, которые живут в оккупированном Крыму", пишет LIGA.net.

Важно понять один факт: собственные источники воды на полуострове – подземные воды и водохранилища – полностью покрывают потребности местного населения, связанные с бытовыми нуждами и орошением приусадебных участков. Днепровская вода же необходима для орошения в сельском хозяйстве и работы промышленных предприятий.

В этом можно убедиться, изучив отчеты контролируемых Кремлем властей Крыма. Ни в одном из них не говорится о проблемах населения от отсутствия днепровской воды.

Например, 19 июля контролируемый Россией "Госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма" сообщил, что в водохранилищах Северо-Крымского канала достаточно воды для водообеспечения регионов Крыма в текущем и следующем году.

"На сегодняшний день во всех регионах Крыма запасы водного ресурса обеспечивают полное, 100%, потребление на курортный период", – сказано в сообщении.

Однако при этом воды катастрофически не хватает крымской промышленности – предприятиям, которые зарегистрированы в российском правовом поле и платят налоги в федеральный бюджет.

Среди них, например, содовые заводы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, которые в сложившихся условиях вынуждены значительно сократить производство.

Сложно выживать без днепровской воды крымскому земледелию и садоводству.

Например, бывшим предприятиям другого украинского бизнесмена Юрия Косюка, который только в прошлом году продал свои крымские активы, а до того его бизнес продолжал работать на оккупированной территории.

И, наконец, вода крайне необходима российскому оборонному комплексу – для успешной работы захваченных в Крыму украинских баз, заводов и инфраструктуры, а также как пропагадисткий ресурс для контролирующего все это ФСБ, развернувшего на полуострове массовые репрессии против украинских граждан.

 



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Кому не хватает днепровской воды? Кто и зачем просит воду для оккупированного Крыма
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