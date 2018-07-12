Санкции на неадекватные действия России в Азовском море станут для Кремля "холодным душем"

10:48 24.07.2018 0 комментариев Крым

Россия вводит в заблуждение Украину и мир, намекая на пересмотр Конвенции Монтре, потому что Москва не в состоянии реализовать свои угрозы.

"Конвенция Монтре - это известная Конвенция, регулирующая прохождение кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море. Россия не может пересмотреть Конвенцию Монтре, потому что это международный документ. Если она и начнет пересматривать, то ей просто закроют выход из Черного моря и все закончится. Это просто фантазии", - пояснил в комментарии OBOZREVATEL украинский дипломат Владимир Огрызко.

По его словам, Россия не впервые несет бред и искажает факты, как, например, с референдумом в аннексированном Крыму.

"А почему Путин говорит сначала, что мы организовали в Крыму референдум, а через день получается отредактированный текст, где слово "мы" убрали? Потому что это Россия", - говорит дипломат.

Что касается санкций, то Огрызко уверен, что они дадут необходимый эффект.

"Конечно, это абсолютно правильно, и я думаю, если такие санкции на совершенно неадекватные действия российских пограничников будут введены, это станет холодным душем на голову Москвы. Пока мы говорим, что мол тут ничего страшного нет, до тех пор нам будут садиться на голову, я честно такой позиции не понимаю", - говорит он.

Что именно за санкции и как они будут действовать, пока говорить рано. По словам дипломата, сначала санкции вводятся как факт, а уже потом специалисты будут определять, что именно за санкции, какая будет их сила и на какой промежуток времени их введут.

"Если очень обще и в целом, то речь идет об ограничении на заход судов, идущих в порты РФ в Азовском море", - добавил Огрызко.

Как ранее сообщалось, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил ввести зеркальные санкции в ответ на создание Россией препятствий судам, следующим в украинские порты Азовского моря.



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