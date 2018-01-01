23 июля министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой генеральным директором компании Аэрокосмическая промышленность Турции Темелем Котилем.

Как сообщили АРА в пресс-службе Министерства обороны, в ходе встречи были обсуждены вопросы организации взаимных визитов экспертных групп в сфере авиации в рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, проведения обмена опытом среди специалистов, военного образования и другие представляющие взаимный интерес вопросы.

Стороны затронули также вопросы реализации различных программ, в том числе совместных проектов по изучению и применению нового поколения боевых самолетов и вертолетов, способных усилить возможности Военно-воздушных сил Азербайджана.