Щодо_кризи в Азовському морі - Вночі на 24.07.18 берегова охорона ФСБ РФ затримала біля Бердянська ще 2 іноземних судна - австрійський балкер SENATA та турецький BEHCET C.

Нагадаємо, що захист шляхів експорту з портів України - це питання національної безпеки. Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що берегова охорона ФСБ РФ вночі з 23 на 24.07.18 затримала:

1) Австрійський балкер SENATA - IMO: 9451575, Deadweight: 12898 t, затриманий 24.07.18, відстань 12 миль / 22 км на південний захід від Бердянської коси, 46°27'06" N 36°53'39" E, час - 00:30 - 02:30 місцевого часу (мч), йшло до Бердянська; перед тим - штучна затримка в очікуванні дозволу на прохід Керченською протокою = 49 годин.

2) Турецький балкер BEHCET C - IMO: 9503744, Deadweight: 22359 t, затриманий 24.07.18; 10 миль / 18,5 км на південь від Бердянської коси, 46°27'38" N 36°48'20" E; час - 01:00 - 03:00, йде до Маріуполя; перед тим - штучна затримка в очікуванні дозволу на прохід Керченською протокою = 55 годин.

Як повідомлялось раніше, ввечері 23.07.18 в тому ж районі о 22:30 мч в 12 милях / 22 км на південний захід від краю Бердянської коси БО ФСБ РФ затримала швейцарське судно ESTESTAR (IMO: 9365049, DWT 10887) на шляху з Бердянська до Равенна Італія.