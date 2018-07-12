Севастопольцы опасаются что после "национализации" оккупанты объявят коллективизацию / Видео

09:57 24.07.2018 0 комментариев Севастополь

Чиновники оккупированного Севастополя просят горожан из частных домов указать, занимаются ли они фермерством. 

 В прошлую пятницу, 20 июля, жители центрального, Ленинского района, достали из своих почтовых ящиков уведомления о том, что все их подсобные хозяйства перепишут, сообщила Примечаниям читательница Людмила Головина.

Она рассказала, что ее соседи обеспокоены неожиданным требованием чиновников, и опасаются, не приведет ли инициатива оккупантов к коллективному сбору и изъятию выращиваемой продукции, как в 30-х годах прошлого века.

Как оказалось, оккупационное "правительство" Севастополя разослало через Ленинский "муниципалитет" уведомление о том, что собирается переписать подсобные хозяйства в районе.

Отзывчивым частникам обещаются льготные места на площадках городского рынка, фермерские субсидии и прочие социальные поощрения. 

"Соседям это напомнило коллективизацию 1930-х в СССР, — говорит Людмила, —Когда закрываются торговые центры и сети, губернатор может опасаться, что продовольствия в городе не хватит. И им придется делиться".

Но в каждой шутке есть лишь доля шутки. В мае подмосковный канал ТВК6 показал сюжет о новых штрафах для дачников.

В частности, Россельхознадзор теперь будет проверять происхождение семян, высаженных на приусадебных хозяйствах.

Если саженцы, к примеру, картофеля приобретены не в специализированном магазине, где могут предоставить сертификат качества, а у бабушки-соседки — садовода накажут.

Также владельца приусадебного хозяйства могут оштрафовать за "неправильный" туалет — если будка нужника установлена на недостаточном расстоянии от забора.

Или за сорняки, перепрыгнувшие во двор соседа через забор участка.

Эти нововведения кажутся сумасшествием, но для дачников Подмосковья они  уже реальность.

Может материковые правила добрались и до Севастополя? И чиновники собирают данные садоводов, просто чтобы знать кого штрафовать?



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