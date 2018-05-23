Эдип Гафаров займет должность, так называемого, "вице-спикера" прокремлевского "парламента" оккупированного Крыма и сменит на этом посту Ремзи Ильясова.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба "Государственного совета" оккупированного Крыма, передает КрымPRESS.



Ранее сообщалось о том, "вице-спикер" подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов подал заявление об отставке по собственному желанию.

Эдип Гафаров с сентября 2014 года занимал должность председателя пророссийского "комитета по межнациональным отношениям".