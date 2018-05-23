Эдип Гафаров заменит Ремзи Ильясова
|09:31 24.07.2018
|0 комментариев
|Крым
Эдип Гафаров займет должность, так называемого, "вице-спикера" прокремлевского "парламента" оккупированного Крыма и сменит на этом посту Ремзи Ильясова.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба "Государственного совета" оккупированного Крыма, передает КрымPRESS.
Ранее сообщалось о том, "вице-спикер" подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов подал заявление об отставке по собственному желанию.
Эдип Гафаров с сентября 2014 года занимал должность председателя пророссийского "комитета по межнациональным отношениям".
Ещё на эту тему:
16:15 23.07.2018
Вице-спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов написал заявление об отставке.
Вице-спикер подконтрольного Кремлю крымского парламента Ремзи Ильясов написал заявление об отставке.
20:18 19.07.2018
Ставленики Кремля в оккупированном Севастополе обокрали своих хозяев на 2 миллиарда рублей
Ставленики Кремля в оккупированном Севастополе обокрали своих хозяев на 2 миллиарда рублей
16:17 26.06.2018
Главк МЧС по оккупированному Крыму возглавит сибиряк
Главк МЧС по оккупированному Крыму возглавит сибиряк
18:48 22.06.2018
Оккупанты огласили приговор бывшему «вице-премьеру правительства» аннексированного Крыма
Оккупанты огласили приговор бывшему «вице-премьеру правительства» аннексированного Крыма
18:38 14.06.2018
В оккупированном Крыму назначили нового министра пропаганды
В оккупированном Крыму назначили нового министра пропаганды
09:54 17.05.2018
«Министра ЖКХ» Крыма отправили в отставку
«Министра ЖКХ» Крыма отправили в отставку