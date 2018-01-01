8 погибших и 56 раненых от пожара вокруг Афин / Видео
|09:07 24.07.2018
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|Греция
К 01:45 ночи была официально подтверждена гибель 8 человек и 56 человек получили травмы различной степени тяжести.
Это промежуточные итоги продолжающегося пожара в приморском городке Каллитехнуполи, что находится неподалеку от Афин, сообщают Русские Афины.
Из-за сильного пожара тысячи жителей и гостей прибрежного городка Каллитехнуполи, что находится между Рафиной и Неа Вутза оказались в кольце огня.
Пожарные из-за недостатка техники и неорганизованности как обычно оказались неготовы к традиционным пожарам.
Итогом стало более 200 сгоревших домов и на момент публикации не менее 8 погибших и 56 человек получивших ожоги и повреждения дыхательных органов вследствии вдыхания дыма и угарного газа.
Только к 12 ночи была закончена эвакуация сотен людей, которые прятались на берегу моря от огня и дыма.
ВМС и береговой охране, а также управлению порта понадобилось более 7 часов, чтобы организовать спасение, учитывая что рядом находится 3 порта с множеством кораблей.
В больницы массово привозят десятки обожженых людей, а также лиц с поражением респираторной системы. По словам свидетелей, несколько человек умерли уже в больнице или по дороге к ней.
Из-за сильных пожаров губернатор Аттики ввел в регионе чрезвычайное положение.
Ситуация в Аттике очень сложная, поскольку у нас имеется три крупных пожара в процессе, один в Кинете, один в Агио Теодорос и один в Пентели, заявил ANA-MPA генеральный секретарь гражданской защиты Яннис Капакис.
Заместитель министра защиты граждан в заявлениях ANA-MPA, намекнул, что большой пожар может быть и результатом поджога, и заявил, что будет начато расследование Управлением уголовного розыска, сотрудники которого уже находятся в регионе и начнут расследование, как только позволят обстоятельства. «Эти пожары не такие невинные", - сказал г-н Тоссас.
Как сообщают местные метеорологи, с воскресенья, 22 июля, Греция «находится в плену волны горячего воздуха», температура которого колеблется от 37 до 41 градусов.
Министерство культуры Греции сообщило также, что из-за аномальной жары временно закрыт для посещения туристов знаменитый Акрополь.
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