8 погибших и 56 раненых от пожара вокруг Афин / Видео

09:07 24.07.2018 0 комментариев Греция

К 01:45 ночи была официально подтверждена гибель 8 человек и 56 человек получили травмы различной степени тяжести.

Это промежуточные итоги продолжающегося пожара в приморском городке Каллитехнуполи, что находится неподалеку от Афин, сообщают Русские Афины.

Из-за сильного пожара тысячи жителей и гостей прибрежного городка Каллитехнуполи, что находится между Рафиной и Неа Вутза оказались в кольце огня.

Пожарные из-за недостатка техники и неорганизованности как обычно оказались неготовы к традиционным пожарам.

Итогом стало более 200 сгоревших домов и на момент публикации не менее 8 погибших и 56 человек получивших ожоги и повреждения дыхательных органов вследствии вдыхания дыма и угарного газа.

Только к 12 ночи была закончена эвакуация сотен людей, которые прятались на берегу моря от огня и дыма.

ВМС и береговой охране, а также управлению порта понадобилось более 7 часов, чтобы организовать спасение, учитывая что рядом находится 3 порта с множеством кораблей.  

В больницы массово привозят десятки обожженых людей, а также лиц с поражением респираторной системы. По словам свидетелей, несколько человек умерли уже в больнице или по дороге к ней.

Из-за сильных пожаров губернатор Аттики ввел в регионе чрезвычайное положение.

Ситуация в Аттике очень сложная, поскольку у нас имеется три крупных пожара в процессе, один в Кинете, один в Агио Теодорос и один в Пентели, заявил  ANA-MPA генеральный секретарь гражданской защиты Яннис Капакис.

Заместитель министра защиты граждан в заявлениях ANA-MPA, намекнул, что большой пожар может быть и результатом поджога, и заявил, что будет начато расследование Управлением уголовного розыска, сотрудники которого уже находятся в регионе и начнут расследование, как только позволят обстоятельства. «Эти пожары не такие невинные", - сказал г-н Тоссас.

Как сообщают местные метеорологи, с воскресенья, 22 июля, Греция «находится в плену волны горячего воздуха», температура которого колеблется от 37 до 41 градусов.

Министерство культуры Греции сообщило также, что из-за аномальной жары временно закрыт для посещения туристов знаменитый Акрополь.

 



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