Командующий Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) Боудевин Бутс считает, что наращивание военной мощи РФ в Черном море после незаконной аннексии Крыма привело к увеличению присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе.

Такое заявление командующий соединения обнародовал в понедельник на пресс-конференции на борту фрегата королевских ВМС Нидерландов HNLMS De Ruyter, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы наблюдаем наращивание военной мощи Российской Федерации в Черном море и значительное усиление военного присутствия России после незаконной аннексии Крымского полуострова. И это, собственно, привело к принятию решения Варшавского саммита НАТО об увеличении нашего присутствия в Черноморском регионе. Поэтому когда спрашивают, или есть связь между частыми мероприятиями кораблей НАТО в Черное море, можем сказать утвердительно: такая связь есть", - отметил Бутс.

Вместе с тем, командующий соединением SNMG2 заявил, что о развертывании постоянных сил НАТО в Черноморском регионе ему не известно.

Отвечая на вопрос корреспондента Укринформа, будет ли способствовать НАТО возобновлению судоходства в Азовском море в случае блокирования Россией прохождения торговых судов через Керченский пролив, командующий Бутс сказал:

"Я понимаю актуальность вопроса, но вы спрашиваете не тех людей. Мы выполняем военные операции согласно приказам командования НАТО. А здесь понадобится политическое решение Альянса. Замечу: мы представляем оборонную организацию и будем действовать лишь в том случае, когда наши корабли будут атакованы", - отметил Бутс.

Со своей стороны, руководитель Представительства НАТО в Украине Александер Винников заметил, что "политика Альянса относительно России остается такой же, как в последние годы продолжающейся агрессии...очень важно понимать: НАТО не ищет конфликтов и поводов для начала второй холодной войны. НАТО все еще надеется на улучшение отношений с Россией. Мы не можем вернуться к тому уровню отношений, которые были раньше до тех пор, пока Россия не свернет с нынешнего ошибочного пути и не начнет уважать нормы международного права".

Как сообщалось, в Одессе находятся с дружественным визитом шесть кораблей Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2).

В составе соединений: ракетный фрегат королевских ВМС Нидерландов HNLMS De Ruyter, фрегат ВМС Турции TCG Fatih, фрегат ВМС Румынии ROS Regele Ferdinand, вспомогательное судно ВМС ФРГ RHEIN, минный тральщик ВМС Турции ANAMUR и минный тральщик ВМС Румынии LUPU DINESCU.

Утром 24 июля командиры двух военно-морских соединений НАТО под командованием Боудевина Бутса и Фрэнка Магински проведут вместе с командованием ВМС ВСУ на борту фрегата De Ruyter планирование общих военно-морских тренировок типа PASSEX, которые начнутся в Черном море 26 июля.