Украинского политзаключенного Владимира Балуха, который продолжает голодовку, отвезли из симферопольского СИЗО в Раздольное для ознакомления с материалами уголовного дела.

Об этом со ссылкой на заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза сообщают Крым.Реалии, передает Укринформ.

"Балуха вывезли для ознакомления с материалами дела где-то четыре дня тому. Он находится в изоляторе временного содержания в Раздольном. У него есть такое право и ему дали возможность им воспользоваться. Там ему следователь приносит материалы дела, там он их читает. Сегодня (23 июля - ред.) он, возможно, вернется", - сказал Чийгоз.

По его словам, в симферопольском СИЗО Балуха продолжают держать в общей камере, несмотря на состояние его здоровья, и "прекращать голодовку он по-прежнему не собирается".

Как сообщалось, 5 июля подконтрольный России Роздольненский районный суд в Крыму осудил украинца Балуха до 5 лет колонии общего режима и штрафа 10 тысяч рублей (около 4 тыс. гривень) по совокупности двух уголовных дел.

В своем последнем слове Балух акцентировал внимание на политическом мотиве уголовного дела.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Балух, 90 зарядов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины во дворе своего дома.

МИД Украины и США настаивают на освобождении российской властью украинского активиста.