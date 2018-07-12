Двоюродная сестра украинского режиссера и политзаключенного в РФ Олега Сенцова Наталья Каплан отрицает, что заявляла о предсмертном состоянии брата.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в ночь на вторник, 24 июля, передает Укринформ.

"Не говорила я ничего про предсмертный стан Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красноного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь", - написала Каплан.

Как сообщалось, издание Independent в воскресенье сообщило, сославшись на двоюродную сестру Сенцова Наталью Каплан, что украинский режиссер, объявивший голодовку более двух месяцев назад, находится в предсмертном состоянии.

«Мы не знаем, как долго он продержится, но нам сказали, что он находится в предсмертном состоянии. Это чудо, что он так долго продержался», - якобы сказала Наталья.

Как известно, украинский режиссер Олег Сенцов, арестованный в мае 2014 года за непризнание нелегальной оккупации Крыма, объявил голодовку 14 мая, требуя освобождения всех политзаключенных Кремля.