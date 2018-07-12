Хронологія кризи в Азовському морі - Затримання швейцарского судна ESTESTAR / Карта / Фото
|05:44 24.07.2018
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|Крым
Щодо кризи в Азовському морі - Затримання швейцарского судна ESTESTAR поблизу Бердянської коси.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що берегова охорона ФСБ РФ о 22:30 мч 23.07.18 в 12 милях / 22 км на південний захід від краю Бердянської коси затримала швейцарське судно ESTESTAR (IMO: 9365049, DWT 10887) на шляху з Бердянська до Равенна Італія.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
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