Щодо кризи в Азовському морі - Затримання швейцарского судна ESTESTAR поблизу Бердянської коси.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє, що берегова охорона ФСБ РФ о 22:30 мч 23.07.18 в 12 милях / 22 км на південний захід від краю Бердянської коси затримала швейцарське судно ESTESTAR (IMO: 9365049, DWT 10887) на шляху з Бердянська до Равенна Італія.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.