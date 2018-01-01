Всемирный день китов и дельфинов: как человечество уничтожает морских млекопитающих / Видео
|20:51 23.07.2018
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23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Эту дату учредили в 1986 году, когда был введен запрет на китовый промысел.
Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены, пишет УНИАН.
Однако охота на морских млекопитающих – не единственная угроза для их существования.
Причиной исчезновения дельфинов может стать их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков.
На воле дельфины живут от 25 до 50 лет. Тогда как в дельфинариях они редко доживают до 10 лет.
Еще одной угрозой для китов и дельфинов является то, что они запутываются в рыболовных снастях и погибают.
Страдают животные и от загрязнение океанов мусором.
В этом году у берегов Испании нашли мертвого кита, в желудке которого обнаружили 29 кг пластика. Животное погибло из-за того, что не смогло переварить весь мусор, который проглотило.
Еще немного, и человеческая деятельность приведет к полному уничтожению китов и дельфинов.
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