23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Эту дату учредили в 1986 году, когда был введен запрет на китовый промысел.

Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены, пишет УНИАН.

Однако охота на морских млекопитающих – не единственная угроза для их существования.

Причиной исчезновения дельфинов может стать их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков.

На воле дельфины живут от 25 до 50 лет. Тогда как в дельфинариях они редко доживают до 10 лет.

Еще одной угрозой для китов и дельфинов является то, что они запутываются в рыболовных снастях и погибают.

Страдают животные и от загрязнение океанов мусором.

В этом году у берегов Испании нашли мертвого кита, в желудке которого обнаружили 29 кг пластика. Животное погибло из-за того, что не смогло переварить весь мусор, который проглотило.

Еще немного, и человеческая деятельность приведет к полному уничтожению китов и дельфинов.