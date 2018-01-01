Турецкая полиция задержала 43 человека по подозрению в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство".

Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда.

Задержания проходили в нескольких районах Стамбула одновременно. Правоохранители провели рейды по 15 адресам.

Задержанные входили в соцсетях в групп, связанные с ИГИЛ и контактировали с боевиками с их помощью.

Турция усилила операции против ИГИЛ внутри страны в последние два года с учетом того, что террористическая группировка совершила ряд терактов.