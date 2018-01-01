В Турции задержали 43 предполагаемых боевиков ИГИЛ
|20:25 23.07.2018
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|Турция
Турецкая полиция задержала 43 человека по подозрению в принадлежности к террористической группировке "Исламское государство".
Об этом сообщает Reuters, передает Европейская правда.
Задержания проходили в нескольких районах Стамбула одновременно. Правоохранители провели рейды по 15 адресам.
Задержанные входили в соцсетях в групп, связанные с ИГИЛ и контактировали с боевиками с их помощью.
Турция усилила операции против ИГИЛ внутри страны в последние два года с учетом того, что террористическая группировка совершила ряд терактов.
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